Springsteen – Liberami dal nulla conferenza con Jeremy Allen White e Scott Cooper
La conferenza stampa di presentazione del film Springsteen – Liberami dal nulla con il regista Scott Cooper e il protagonista Jeremy Allen White: ecco cos’hanno raccontato, dall’incontro con “The Boss” alla modernità dell’album Nebraska. Il regista Scott Cooper e l’attore Jeremy Allen White sono volati a Roma per la conferenza stampa di presentazione del film Springsteen – Liberami dal nulla (film in uscita il 23 ottobre 2025 distribuito da Walt Disney ) che racconta il periodo in cui l’artista ha scritto e registrato (nella sua camera da letto) il celebre album Nebraska. Un lavoro intimo e unico nel suo genere, nato in un momento in cui “The Boss” ha fatto i conti con i traumi dell’infanzia e ha cominciato a combattere i suoi demoni interiori. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
