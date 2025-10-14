Springsteen – Liberami dal nulla conferenza con Jeremy Allen White e Scott Cooper

La conferenza stampa di presentazione del film  SpringsteenLiberami dal nulla con il regista  Scott Cooper  e il protagonista  Jeremy Allen White: ecco cos’hanno raccontato, dall’incontro con “The Boss” alla modernità dell’album Nebraska. Il regista  Scott Cooper  e l’attore  Jeremy Allen White sono volati a Roma per la conferenza stampa di presentazione del film  Springsteen – Liberami dal nulla  (film in uscita il 23 ottobre 2025 distribuito da Walt Disney ) che racconta il periodo in cui l’artista ha scritto e registrato (nella sua camera da letto) il celebre album Nebraska. Un lavoro intimo e unico nel suo genere, nato in un momento in cui  “The Boss”  ha fatto i conti con i traumi dell’infanzia e ha cominciato a combattere i suoi demoni interiori. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

