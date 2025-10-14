Spray al peperoncino contro il vigilante per scappare con i detersivi

Tentata rapina in un negozio di via Marconi, dove un 51enne italiano, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile con l’accusa di tentata rapina impropria.L’uomo aveva rubato diverse confezioni di detersivo, per un valore di circa 300. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

#Faenza (Ra): rapina con spray al peperoncino ai danni di un negozio etnico, arrestato 29enne - https://ilmetropolitano.it/2025/10/13/faenza-ra-rapina-con-spray-al-peperoncino-ai-danni-di-un-negozio-etnico-arrestato-29enne/… #ilmetropolitano - X Vai su X

FAENZA/ L’uomo ha aggredito la titolare con spray al peperoncino, portando via circa 30 euro. Fermato in pochi minuti dai Carabinieri - facebook.com Vai su Facebook

Ruba detersivi e minaccia la sicurezza con spray al peperoncino in un supermercato di Bologna, arrestato - Un 51enne ruba confezioni di detersivo in un supermercato di viale Marconi a Bologna e minaccia la guardia con spray al peperoncino: arrestato dai Carabinieri. Da gazzettadibologna.it

Lite sull'imbarcadero di Piazzale Roma, guardia privata spruzza lo spray al peperoncino e fugge: intossicato mezzo pontile. «L'uomo aggredito era a terra» - Si apposta sull’imbarcadero di piazzale Roma per fare un “agguato” ad un suo nemico, ma l’altro si difende con lo spray al peperoncino e finisce ... ilgazzettino.it scrive

Migranti tentano di attraversare il Canale della Manica, la polizia francese usa gli spray al peperoncino - A Gravelines, nel nord della Francia, alcuni migranti hanno tentato di attraversare il Canale della Manica. Scrive blitzquotidiano.it