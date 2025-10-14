Spray al peperoncino contro il vigilante per scappare con i detersivi

Bolognatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tentata rapina in un negozio di via Marconi, dove un 51enne italiano, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile con l’accusa di tentata rapina impropria.L’uomo aveva rubato diverse confezioni di detersivo, per un valore di circa 300. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

