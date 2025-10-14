Spostate le bandiere palestinesi | Ma l’urlo per la pace è lo stesso

Una volta si diceva: quello che esce dalla porta, rientra dalla finestra. Quando si parla di bandiera della Palestina, e della nota polemica tra forze di centrosinistra e centrodestra, con intervento in tackle, non scivolato, ma deciso, della Prefettura, il passaggio è più da.finestra a finestra. E così, come promesso al prefetto, Maria Rita Cocciufa, le amministrazioni di Reggio, Scandiano, Bagnolo e Cavriago, hanno rimosso oggi il vessillo citato dai palazzi comunali, spostandolo in altri edifici noti della città e dei paesi citati. Da piazza Prampolini il sindaco Marco Massari lo ha fatto trasferire al secondo piano della torre del Bordello, in via Toschi, "ma visibile anche dalla piazza", viene fatto notare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spostate le bandiere palestinesi: "Ma l’urlo per la pace è lo stesso"

Approfondisci con queste news

Migliaia di persone in marcia. Con fumogeni. Bandiere della Palestina. Urlando “No al genocidio”. E “la partita non si deve giocare”. Iniziata un’ora prima del fischio d’inizio di Norvegia e Israele, a Oslo, una grande manifestazione per Gaza, con un fiume di pe - facebook.com Vai su Facebook

Bandiere Palestina sventolate per le vie di New York da un gruppo di attivisti - (Agenzia Vista) Usa, 27 settembre 2025 Ecco le immagini delle bandiere della Palestina sventolate per le vie di New York da un gruppo di attivisti. Lo riporta notizie.tiscali.it

Palestina, il 12 ottobre via le bandiere: "Ma ora saranno ancora più visibili" - Cavriago è uno Comuni reggiani che ha deciso di esporre il vessillo, malgrado il diniego della Prefettura. Secondo msn.com

Fumogeni, bandiere e strade bloccate. Lo sciopero per la Palestina nelle scuole di Roma - A non entrare in classe, manifestando con bandiere della Palestina e fumogeni, sono stati studenti e studentesse dei licei di tutta la città: Plauto, Morgagni, Pinturicchio, Newton, Rossellini, Enzo ... Riporta romatoday.it