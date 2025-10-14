Capraia e Limite (Firenze), 14 ottobre 2024 – Una mattinata all’insegna della salute, della consapevolezza e della solidarietà. È quel che ha garantito l’“Evento in Rosa”, ospitato dalla Società Canottieri Limite sabato scorso e organizzato insieme alle Astro Dragon Ladies e all’associazione Astro onlus. Un appuntamento che mira, come sempre, ad unire sport e informazione per accendere i riflettori sui temi della prevenzione oncologica, dell’importanza degli screening e del sostegno psicologico durante e dopo la malattia. Al centro dell’iniziativa c’è stato un convegno aperto al pubblico, con il contributo di professionisti, istituzioni e testimoni diretti, a ribadire l’importanza della diagnosi precoce, del supporto e del ruolo delle attività fisiche e di gruppo nel recupero psicofisico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sportive contro il cancro. Le Astro Dragon Ladies sulla cresta dell’onda