Sport | il 91% degli adolescenti è inattivo e mancano palestre nelle scuole

La fotografia scattata dall’Osservatorio Valore Sport 2025 – promosso da The European House Ambrosetti in collaborazione con CONI, CIP, ICSC e Sport e Salute – evidenzia un ritardo evidente: oltre l’80% degli italiani non raggiunge i livelli minimi di attività fisica raccomandati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

