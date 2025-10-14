sport e beneficenza caccia al biglietto per la sfida al venezia e due aste in vista

Si apre oggi alle 16 la caccia al biglietto per la sfida al Venezia di domenica prossima alle 17.15 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena. I tagliandi sono in vendita come sempre all’ Empoli Store di piazza della Vittoria e, l’ Unione Clubs Azzurri di via della Maratona, oltre che online su vivaticket.it oppure utilizzando la biglietteria virtuale con il servizio WhatsApp 379 1260302. Ingresso gratuito per gli Under 14 e ridotto per donne e Over 65. Nell’occasione tornano anche le aste benefiche della Onlus Azzurra Empoli For Charity su Memorabid, la prima casa d’aste dedicata a cimeli ed esperienze sportive in Europa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

