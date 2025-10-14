Sport Bonus 2025 | al via le domande per la seconda finestra

Fiscooggi.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trenta giorni di tempo, dall’apertura dei termini, per presentare l’istanza di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

