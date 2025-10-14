Sport Bonus 2025 | al via le domande per la seconda finestra

Trenta giorni di tempo, dall’apertura dei termini, per presentare l’istanza di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

Altre letture consigliate

Dalle ore 12.00 di oggi, 15 ottobre e fino al prossimo 14 novembre è attiva la seconda finestra 2025 per l’inoltro online delle domande, da parte delle #imprese che vogliono usufruire del cosiddetto “Sport Bonus”, il #creditodimposta per le erogazioni liberali i - facebook.com Vai su Facebook

Sport bonus 2025: al via la seconda finestra per i crediti d’imposta ?Le imprese hanno tempo fino al 14 novembre per accedere alla misura e ottenere il 65% di credito d'imposta per finanziare la riqualificazione degli impianti sportivi pubblici https://gdc.anci - X Vai su X

Bonus Sport 2025, al via le domande per la seconda finestra. Ecco come e dove fare richiesta - Il Dipartimento ricorda che i destinatari delle erogazioni sono tenuti a fornire adeguata pubblicità delle somme ricevute e della loro destinazione ... Come scrive startupitalia.eu

Sport bonus: domande al via dal 15 ottobre 2025 - È fissata al 15 ottobre 2025 l’apertura della seconda finestra 2025 per le istanze per lo Sport bonus, il credito di imposta per le ... Riporta ipsoa.it

Bonus Sport 2025, al via le domande: quanto vale, attività sportive ammesse e come chiederlo - La finestra per la presentazione delle domande si è aperta alle 12 dello scorso 29 settembre e chiude alle 12 del 31 ottobre 2025: per ogni figlio è riconoscibile un solo contributo fino a 300 euro ... Lo riporta italiaoggi.it