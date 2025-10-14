Tre vittorie di fila (quattro, se consideriamo anche la Coppa Italia), secondo miglior attacco del girone E di Serie D con 11 reti (con la coppia Rossetti-Gioè a quota 8). Anche i numeri cominciano a sorridere all’Ac Prato, che con il successo in rimonta ai danni del Vivi Altotevere Sansepolcro è salito al sesto posto della classifica agganciando il San Donato Tavarnelle e restando a -4 dal tandem di testa formato da Siena e Grosseto. I biancazzurri stanno vivendo un momento d’oro, sia in campo che fuori dal campo. I 978 abbonamenti venduti sono un risultato da rimarcare, così come i dati relativi al pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spogliatoio, tifo e ambiente. Gli ingredienti del Prato top