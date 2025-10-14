Spettacolo Regione stanzia fondi per le residenze artistiche
"Le residenze artistiche svolgono un ruolo fondamentale nel mondo dello spettacolo. Sono laboratori che favoriscono l’incontro tra artisti di discipline e culture diverse e, soprattutto, attivano e arricchiscono i territori che le accolgono favorendo una significativa sinergia con le realtà. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
