Spettacolo la Regione stanzia fondi per le residenze artistiche | Innovazione e benefici per i territori

La giunta regionale ha approvato la delibera che finanzia con 270 mila euro le residenze artistiche e il Centro di residenza regionale, confermando il sostegno al settore dello spettacolo dal vivo anche per il 2025. L’iniziativa, promossa dall’assessorato al Turismo, allo sport e allo spettacolo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

