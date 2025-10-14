Spettacolo di fuoco notturno nei cieli | diversi utenti social segnalano la cometa Gli avvistamenti soprattutto in provincia di Latina
ABBONATI A DAYITALIANEWS Intorno alle 19 di ieri sera, a Latina e provincia, molte persone hanno osservato un bolide estremamente brillante, di colore verdastro, che ha solcato il cielo lasciando una scia luminosa per alcuni istanti. Segnalazioni da tutta Italia. Le testimonianze non arrivano solo dal territorio pontino: numerose segnalazioni sono state raccolte dal Nord al Sud del Paese, confermando l’ampia visibilità del fenomeno. Cosa hanno visto i cittadini. Sui social, gli utenti parlano di “cometa verde” o di “palla di fuoco con la coda”. Per molti, la visione è durata pochissimi secondi, tra i 2 e i 5, ma è stata sufficiente a suscitare stupore e curiosità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
