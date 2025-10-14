Ecco i look delle celeb da copiare. Ad esempio, Kendall Jenner ha optato per look athleisure rivisitato: giacca a vento Marty, pantaloni e mocassini in pelle, entrambi The Row. Un outfit informale ma curato, ideale per il giorno. Invece, Gigi Hadid ha riscritto le regole del layering con una giacca in pelle Holzweiler, maglione sulle spalle, gilet sartoriale, pantaloni morbidi Guest in Residence, Adidas Samba e gioielli dorati. Nel video di Amica. 🔗 Leggi su Amica.it

Spesso associati alla bella stagione, i pantaloni bianchi possono diventare un capo strategico anche in autunno, a patto di saperli abbinare con i giusti accorgimenti.