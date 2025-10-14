Spazio Starship di SpaceX effettua con successo l' 11mo volo di prova
Boca Chica (Texas), 14 ott. (askanews) - La navicella Starship di SpaceX è decollata dal sito di lancio in Texas per il suo undicesimo volo di prova. Il razzo è partito intorno alle 00:25 ora italiana, dopo circa un'ora di volo, il prototipo è riuscito ad ammarare nell'Oceano Indiano e poco dopo è esploso Alla fine di settembre SpaceX aveva annunciato un nuovo test di lancio del vettore con a bordo il prototipo della Starship, l'obiettivo principale del volo era testare lo scudo termico e simulare le manovre di atterraggio dello stadio superiore in vista di un futuro rientro sulla piattaforma di lancio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
