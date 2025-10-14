Spazio Macos si inaugura Disegni di Pandolfo

Messinatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 17 ottobre, alle ore 18, nei locali della galleria d’arte Spazio Macos si terrà il vernissage della mostra “Disegni” a cura di Mamy Costa. Spazio Macos, luogo del Piccolo Museo di Arte Contemporanea - Pi.MAC., nella storica Via Cardines n.16, ospiterà la personale di Ignazio Pandolfo dal. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

