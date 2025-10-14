Spazio Macos si inaugura Disegni di Pandolfo
Venerdì 17 ottobre, alle ore 18, nei locali della galleria d’arte Spazio Macos si terrà il vernissage della mostra “Disegni” a cura di Mamy Costa. Spazio Macos, luogo del Piccolo Museo di Arte Contemporanea - Pi.MAC., nella storica Via Cardines n.16, ospiterà la personale di Ignazio Pandolfo dal. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ritorniamo indietro alla recente emergenza di Como per dare spazio alle parole della nostra Volontaria Claudia che è stata gentilmente intervistata dal CCV Mantova come testimone dell'operato della Protezione Civile mantovana "In un volontariato che s - facebook.com Vai su Facebook
Una guida speciale per l'attore nella serie Apple TV "In viaggio con Eugene Levy". E c'è spazio per il ricordo di nonna Elisabetta - X Vai su X
I “Disegni” di Pandolfo a Spazio Macos - Venerdì 17 ottobre, alle ore 18:00, nei locali della galleria d’arte Spazio Macos si terrà il vernissage della mostra “Disegni” a cura di Mamy Costa. Secondo letteraemme.it