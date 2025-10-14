Spazi multifunzionali di esperienza per adolescenti | ad Atessa prende forma DesTeenazione

Chietitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiama DesTEENazione ed è uno spazio multifunzionale di esperienza G.a.l.a.s.s.i.a (Giovani e adolescenti leader mediante azioni, strumenti e servizi d’inclusione in Abruzzo) il progetto che si attuerà ad Atessa, nei locali della ex pretura. Il progetto, finanziato con risorse del Piano. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

UNIONE DEI COMUNI/ FINANZIAMENTO DI 3,3 MILIONI DI EURO PER IL PROGETTO “DESTEE(N)AZIONE – DESIDERI IN AZIONE”: NASCE UNO SPAZIO MULTIFUNZIONALE PER GLI ... - L’Unione di Comuni “Città Territorio Val Vibrata” è risultata ammessa a finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico “DesTEENazione – Desideri in azione”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle P ... Riporta certastampa.it

Ascoli, centro multifunzionale per gli adolescenti in difficoltà: la struttura dovrà avere una dimensione di almeno duecento metri quadrati - È questo l’obiettivo che ora l’Ambito territoriale sociale XXII, con il Comune di Ascoli capofila, intende raggiungere sul fronte dell’emergenza legata ai giovani partecipando allo specifico bando ... Si legge su corriereadriatico.it

Bellucci, Italia avrà 60 comunità per adolescenti con fondi Ue - "Per la prima volta l'Italia avrà oltre 60 comunità adolescenti sparse in tutto il territorio nazionale: spazi multifunzionali innovativi e inclusivi, dove i protagonisti saranno i giovanissimi tra ... Da ansa.it

