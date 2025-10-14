Sparò alla polizia con un Kalashnikov | la caccia al killer ricercato finisce in stazione
La sua fuga è finita tra i binari della stazione di Brescia. Lì, durante un controllo di routine, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno fermato un 45enne pakistano ricercato a livello internazionale per omicidio: su di lui pendeva una “Red Notice” dell’Interpol, emessa su richiesta. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
