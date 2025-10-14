Spari e intimidazioni Libera Avellino | Ora servono risposte concrete

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo i recenti episodi di spari e aggressioni ai danni di attività commerciali tra Avellino e Atripalda, Libera Avellino lancia un appello alle istituzioni e alla società civile per reagire insieme al clima di violenza e paura che sta colpendo il territorio. L’associazione propone l’istituzione di un tavolo permanente per la legalità e la giustizia sociale. “In queste ore apprendiamo con grande preoccupazione e allarme dei nuovi episodi di spari e aggressioni ai danni di due attività di autonoleggio: una nei pressi di Atripalda, l’altra nella zona di via Francesco Tedesco ad Avellino – si legge nella nota – Da anni denunciamo che questi episodi non sono eventi isolati, ma il segnale di una frattura profonda nel tessuto sociale ed economico della nostra città e della nostra provincia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

