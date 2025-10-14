Spari a Roma | uomo gambizzato nel parcheggio di un supermercato in via Selva Candida

ABBONATI A DAYITALIANEWS Colpo di pistola a Selva Candida. Momenti di paura ieri pomeriggio a Roma, in via di Selva Candida, nella zona nord-ovest della Capitale. Un uomo di 44 anni è stato colpito alle gambe da un colpo di pistola nel parcheggio esterno del supermercato Crai, al civico 229. L’allarme è scattato poco dopo le 18 di lunedì 13 ottobre, quando i dipendenti del negozio e alcuni testimoni hanno sentito lo sparo e si sono precipitati a soccorrere la vittima. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno trasportato l’uomo, gravemente ferito ma non in pericolo di vita, all’ Aurelia Hospital. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

