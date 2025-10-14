Spari a Roma | uomo gambizzato nel parcheggio di un supermercato in via Selva Candida
ABBONATI A DAYITALIANEWS Colpo di pistola a Selva Candida. Momenti di paura ieri pomeriggio a Roma, in via di Selva Candida, nella zona nord-ovest della Capitale. Un uomo di 44 anni è stato colpito alle gambe da un colpo di pistola nel parcheggio esterno del supermercato Crai, al civico 229. L’allarme è scattato poco dopo le 18 di lunedì 13 ottobre, quando i dipendenti del negozio e alcuni testimoni hanno sentito lo sparo e si sono precipitati a soccorrere la vittima. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno trasportato l’uomo, gravemente ferito ma non in pericolo di vita, all’ Aurelia Hospital. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Altre letture consigliate
Spari a Roma, cliente di un supermercato gambizzato nel parcheggio link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Spari a Roma, cliente di un supermercato gambizzato nel parcheggio https://ift.tt/hLf8ZQt - X Vai su X
Spari in strada a Roma, agguato nel parcheggio di un supermercato: gambizzato 44enne - Spari da una moto in corsa, uomo di 44 anni colpito alle gambe ... Lo riporta fanpage.it
Spari a Roma, cliente di un supermercato gambizzato nel parcheggio - Un uomo di 44 anni, cliente di un supermercato, è stato gambizzato nel parcheggio esterno del supermercato Crai, al civico 229 di via di Selva Candida. Riporta romatoday.it
Cliente di un supermercato gambizzato nel parcheggio: shock a Roma - La vittima è un uomo di 44 anni, cliente di un supermercato, gambizzato nel parcheggio esterno del p ... Scrive today.it