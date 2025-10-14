spal il gusto del primato

Cinque vittorie, due sconfitte, e la nuova Spal ritrova il dolce gusto del primato. D’accordo, sono passate solo sette giornate e si tratta appena del campionato di Eccellenza: ma se non si soffre di vertigini, guardare tutti dall’alto - pure affiancati alla sorpresa Fratta Terme - è sempre una bella flebo di fiducia. Di partita in partita la squadra di Di Benedetto è andata concretizzando la propria identità, che nelle primissime uscite si era intuita ma non aveva ancora, comprensibilmente, la stessa efficacia di oggi. Colpa soprattutto della fatica nel realizzare, perché sul piano della manovra e delle capacità dei singoli la squadra aveva presto dato l’impressione di possedere qualità di alta classifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

