SpaceX lancia l' undicesimo volo di prova del suo razzo Starship

Lapresse.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) SpaceX ha lanciato un altro razzo Starship in un volo di prova, riuscendo a farlo compiere metà giro del mondo e rilasciare satelliti fittizi, come nella missione precedente. Il razzo, il più grande e potente mai costruito, è decollato dal sud del Texas. Il booster si è separato regolarmente ed è rientrato nel Golfo del Messico, mentre la navicella ha sorvolato lo spazio prima di finire nell’Oceano Indiano. Nessun componente è stato recuperato. È stato l’undicesimo test di un prototipo Starship. Elon Musk punta a usarlo per future missioni su Marte, mentre per la NASA è fondamentale per riportare astronauti sulla Luna entro la fine del decennio: Starship servirà infatti per trasportarli dall’orbita lunare alla superficie e ritorno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

