SpaceX lancia l' undicesimo volo di prova del suo razzo Starship
(LaPresse) SpaceX ha lanciato un altro razzo Starship in un volo di prova, riuscendo a farlo compiere metà giro del mondo e rilasciare satelliti fittizi, come nella missione precedente. Il razzo, il più grande e potente mai costruito, è decollato dal sud del Texas. Il booster si è separato regolarmente ed è rientrato nel Golfo del Messico, mentre la navicella ha sorvolato lo spazio prima di finire nell’Oceano Indiano. Nessun componente è stato recuperato. È stato l’undicesimo test di un prototipo Starship. Elon Musk punta a usarlo per future missioni su Marte, mentre per la NASA è fondamentale per riportare astronauti sulla Luna entro la fine del decennio: Starship servirà infatti per trasportarli dall’orbita lunare alla superficie e ritorno. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
Dopo il successo totale del test di fine agosto, il decimo, che ha spezzato il filotto di fallimenti stabilito da IFT-7, 8 e 9, ecco che SpaceX è pronta per lanciare l'ultima Starship Block 2. Il volo vedrà il riutilizzo del Booster 15, catturato al termine di IFT-8, dotato di - facebook.com Vai su Facebook
#Avio lancia con l’Esa la sfida a #SpaceX di Elon Musk: contratto da 40 milioni per il razzo spaziale europeo riutilizzabile - X Vai su X
SpaceX lancia l'undicesimo volo di prova del suo razzo Starship - (LaPresse) SpaceX ha lanciato un altro razzo Starship in un volo di prova, riuscendo a farlo compiere metà giro del mondo e rilasciare ... Segnala stream24.ilsole24ore.com
SpaceX lancia con successo l'11° volo di prova del razzo Starship - L'intero volo è durato poco più di un'ora, partendo dalla base in Texas e concludendosi nell'Oceano Indiano ... Secondo msn.com
Video. SpaceX lancia con successo l'11° volo di prova del razzo Starship - L'intero volo è durato poco più di un'ora, partendo dalla base in Texas e concludendosi nell'Oceano Indiano ... Scrive it.euronews.com