SpaceX concluso con successo l’undicesimo test di Starship

Missione praticamente impeccabile per SpaceX e il suo Starship. L’azienda di Elon Musk ha effettuato con successo l’undicesimo test di volo della navicella progettata per riportare l’uomo sulla Luna in collaborazione con la Nasa e andare poi alla conquista di Marte. Il colosso di 122 metri, contando il mega razzo Super Heavy, è partito come da programma intorno all’una della notte italiana fra il 13 e il 14 ottobre, terminando il suo percorso dopo circa un’ora e 20 minuti. «Raggiunti tutti gli obiettivi», ha spiegato SpaceX in una nota, confermando di aver ottenuto dati preziosi per la nuova generazione del veicolo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

