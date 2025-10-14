SpaceX concluso con successo 11esimo volo del razzo Starship di Elon Musk | test di 1h e 6’ in previsione del lancio su Marte nel 2026 – VIDEO

Secondo le previsioni, Starship dovrebbe essere in grado di compiere i primi voli verso Marte già nel 2026 e consentire il ritorno degli americani sulla Luna nel 2027 Dopo 1 ora e 6 minuti dal lancio in Texas, si è concluso con successo il nuovo test, l'11esimo, del Starship, il più grande razzo mai costruito, sviluppato dall'azienda americana SpaceX di Elon Musk per andare sulla Luna e su Marte.

