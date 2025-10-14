SpaceX concluso con successo 11esimo volo del razzo Starship di Elon Musk | test di 1h e 6’ in previsione del lancio su Marte nel 2026 – VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo le previsioni, Starship dovrebbe essere in grado di compiere i primi voli verso Marte già nel 2026 e consentire il ritorno degli americani sulla Luna nel 2027 Dopo 1 ora e 6 minuti dal lancio in Texas, si è concluso con successo il nuovo test, l’11esimo, del Starship, il più grande ra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

spacex concluso con successo 11esimo volo del razzo starship di elon musk test di 1h e 68217 in previsione del lancio su marte nel 2026 8211 video

© Ilgiornaleditalia.it - SpaceX, concluso con successo 11esimo volo del razzo Starship di Elon Musk: test di 1h e 6’ in previsione del lancio su Marte nel 2026 – VIDEO

Altri contenuti sullo stesso argomento

spacex concluso successo 11esimoSpazio, concluso con successo 11esimo volo prova di Starship - Il più grande razzo mai costruito, Starship, sviluppato dall'azienda americana SpaceX di Elon Musk per andare sulla Luna e su Marte, è decollato dal Texas per un nuovo volo di prova. Lo riporta tg24.sky.it

spacex concluso successo 11esimoConcluso con successo l'11esimo volo di prova di Starship - Dopo 1 ora e 6 minuti dal lancio in Texas, si è concluso con successo il nuovo test del razzo Starship, il più grande mai costruito, sviluppato dall'azienda americana SpaceX di Elon Musk per and ... Scrive msn.com

spacex concluso successo 11esimoStarship di SpaceX ha chiuso con successo l'11° volo di prova, atterrato in mare come previsto dopo il test - È terminato con successo l'undicesimo volo di prova della navicella Starship di SpaceX, che è atterrata in mare come previsto alla fine del test. Secondo virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Spacex Concluso Successo 11esimo