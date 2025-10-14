Spacciatore dei boschi in fuga preso nel Milanese
TALAMONA Con il passare delle settimane e poi dei mesi, era certo di averla fatta franca. Lo scorso 6 giugno nel corso del blitz effettuato dalla Squadra Mobile nei boschi dietro via Don Cusini a Talamona Y.Z., 23 anni, soggetto originariamente ignoto e poi successivamente identificato, si era dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce, mentre il suo sodale finì in manette. Venerdì scorso però il giovane, irregolare sul territorio nazionale, è stato rintracciato e arrestato, colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Sondrio lo scorso 7 luglio poiché ha spacciato droga dal mese di ottobre 2024 al giugno di quest’anno proprio nell’area boschiva adiacente a via don Cusini dove nel corso dell’operazione della Mobile fu arrestato in flagranza di reato il coetaneo A. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
