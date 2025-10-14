Spaccata al centro feste fuga con l’incasso

Un risveglio amaro, quello di domenica mattina, per i gestori del centro Cà Nova di via San Carlo, a Medicina. Al loro arrivo, infatti, i gestori del noto spazio per eventi, da sempre casa anche della Festa dell’Unità locale, hanno trovato una vetrata sfondata e il registratore di cassa sparito. Stando a quanto si apprende, infatti, alcuni ignoti sarebbero entrato al Cà Nova, agendo indisturbati, nella notte tra sabato e domenica. Avrebbero usato un corpo contundente, o forse un sasso, per sfondare la vetrata da cui, poi, hanno fatto ingresso nei locali del centro aggregativo. Qui hanno asportato il registratore di cassa con i contanti che vi erano all’interno, circa 400 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

