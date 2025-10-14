Sovraffollamento nelle corse urbane gli interventi immediati predisposti da Conerobus
Dopo le segnalazioni pervenute in questi giorni in merito al sovraffollamento di alcune linee del servizio urbano di Ancona, al termine delle verifiche effettuate Conerobus ha disposto alcuni interventi immediati per superare le criticità emerse nel corso dei controlli. Il presidente Italo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
