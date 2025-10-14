Soulé italiano ? Scaloni spegne le voci | Impossibile è il futuro dell' Argentina

Il ct dell'Albiceleste ha commentato la possibilità che l'attaccante della Roma scelga l'Italia: "Sta crescendo molto e lo seguo da tempo, se continua così non ci saranno problemi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Soulé "italiano"? Scaloni spegne le voci: "Impossibile, è il futuro dell'Argentina"

Una voce inconfondibile, un ritmo unico e la poesia delle sue parole: forse e' questo il segreto del successo di Zucchero, il re assoluto del soul-blues italiano. Nato a Roncocesi (Reggio Emilia) il 25 settembre 1955, Zucchero - alias Adelmo Fornaciari - fu "scop - facebook.com Vai su Facebook

Zucchero, i 70 anni del re del soul-blues italiano. Grande festa all'Arena di Verona con 12 concerti #ANSA - X Vai su X

