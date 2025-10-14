Soulé-Italia Scaloni spegne sul nascere la suggestione | È nel nostro mirino da un po’ di tempo

Alla vigilia dell’amichevole contro il Porto Rico, il Ct dell’Argentina Lionel Scaloni è intervenuto in conferenza stampa per parlare delle principali vicende di casa albiceleste. Tra gli argomenti trattati dall’ex calciatore di Lazio e Atalanta, c’è anche il futuro di Matias Soulé. Soulé verso l’Italia? Scaloni spegne gli entusiasmi. Avendo doppio passaporto, Soulé potrebbe anche decidere di giocare per l’Italia qualora l’Argentina dovesse continuare ad “ignorarlo”. E l’ennesima mancata convocazione da parte di Scaloni, aveva portato il suo agente a rilasciare le seguenti parole: «L’Argentina non lo ha mai chiamato, eppure tanti giovani hanno esordito in questi mesi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Soulé-Italia, Scaloni spegne sul nascere la suggestione: «È nel nostro mirino da un po’ di tempo»

Argomenti simili trattati di recente

Continua Fire Soul ITALIA con un ospite esclusivo 22 ottobre ore 20.00 @gianlucagorini & Grow 6 portate 150 pp Ultimi posti disponibili - facebook.com Vai su Facebook

The Italian Soul (@TISoul) Vai su X

Soulé "italiano"? Scaloni spegne le voci: "Impossibile, è il futuro dell'Argentina" - Il ct dell'Albiceleste ha commentato la possibilità che l'attaccante della Roma scelga l'Italia: "Sta crescendo molto e lo seguo da tempo, se continua così non ci saranno problemi" ... Secondo msn.com