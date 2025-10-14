Soulé-Italia Scaloni spegne sul nascere la suggestione | È nel nostro mirino da un po’ di tempo

Alla vigilia dell’amichevole contro il Porto Rico, il Ct dell’Argentina Lionel Scaloni è intervenuto in conferenza stampa per parlare delle principali vicende di casa albiceleste. Tra gli argomenti trattati dall’ex calciatore di Lazio e Atalanta, c’è anche il futuro di Matias Soulé. Soulé verso l’Italia? Scaloni spegne gli entusiasmi. Avendo doppio passaporto, Soulé potrebbe anche decidere di giocare per l’Italia qualora l’Argentina dovesse continuare ad “ignorarlo”. E l’ennesima mancata convocazione da parte di Scaloni, aveva portato il suo agente a rilasciare le seguenti parole: «L’Argentina non lo ha mai chiamato, eppure tanti giovani hanno esordito in questi mesi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

