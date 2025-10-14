Soulé Italia, il ct dell’Argentina Scaloni esce allo scoperto: «È nel nostro mirino». Le parole sul calciatore della Roma Un’illusione durata appena qualche ora. L’idea di vedere Matías Soulé con la maglia dell’Italia si è spenta sul nascere, soffocata dalle parole nette del CT argentino Lionel Scaloni, che ha chiuso ogni spiraglio: «Soulé è il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Soulé Italia, il ct dell’Argentina Scaloni lo blinda: stroncati i sogni dei tifosi azzurri