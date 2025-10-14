Soulé Italia il ct dell’Argentina Scaloni esce allo scoperto e spegne la suggestione azzurra | È nel nostro mirino Lo ha detto sull’ex Juventus!

Soulé Italia, il ct dell’Argentina Lionel Scaloni ha chiarito la situazione relativa a quale Nazionale farà parte l’ex Juventus. Le sue dichiarazioni. Un sogno svanito, una porta che si chiude. La suggestione di vedere Matías Soulé con la maglia dell’ Italia è durata poche ore. A spegnere sul nascere ogni speranza è stato il CT dell’Argentina, Lionel Scaloni, che ha blindato il suo gioiello, definendolo il futuro dell’Albiceleste. La chiusura di Scaloni: “Soulé è il futuro dell’Argentina”. Le voci su un possibile “scippo” da parte dell’Italia, nate dalle dichiarazioni dell’agente del giocatore, sono state respinte con forza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

