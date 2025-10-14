Ben 11 i giocatori che la Roma ha dovuto salutare in questo periodo per la consueta pausa Nazionali, anche se Gasperini ha potuto lavorare con molti elementi importanti della rosa. Uno di questi è Matias Soulé, ancora una volta snobbato dal ct Scaloni e senza quella prima convocazione nell’ Argentina dei “grandi” che oggettivamente meriterebbe. Lo ha sottolineato giorni fa il suo agente Martin Guastadisegno, dicendo poi che, nel caso non fosse cambiata tale situazione, un’eventuale chiamata dell’Italia sarebbe stata legalmente possibile (grazie ai nonni materni) e forse gradita. La sensazione però che Soulé voglia legittimamente la maglia dell’ Albiceleste c’è sempre stata, e questa notte, alla vigilia dell’amichevole contro Porto Rico, le parole di Scaloni gelano i tifosi azzurri: “ Matias convocato dall’Italia? Non credo sia possibile. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Soulé con l’Italia? Scaloni dice no: “È nel nostro mirino, sarà il futuro dell’Argentina”