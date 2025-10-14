Sotto esame il Forlì da trasferta Deve cambiare passo E può farlo

Sport.quotidiano.net | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il doppio turno casalingo, con Guidonia e Ternana, ha fruttato al Forlì 4 punti e qualche rimpianto – a Miramari non è andato giù il pareggio delle Fere, a suo dire viziato da un fallo –, ma è servito a consolidare la posizione dei biancorossi nella top ten della classifica. La zona che conta. Quella che dà diritto di accesso ai mega-playoff per un posto in serie B. Il difficile, però, viene adesso perché il Galletto, che finora ha costruito le proprie fortune tra le mura amiche (10 punti sui 15 a disposizione; meglio solo il terzetto di testa: Arezzo, Ravenna e Ascoli), sarà chiamato a confermarsi lontano da casa, là dove, blitz del ‘Sambodromo’ a parte, ha sempre steccato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

sotto esame il forl236 da trasferta deve cambiare passo e pu242 farlo

© Sport.quotidiano.net - Sotto esame il Forlì da trasferta. Deve cambiare passo. E può farlo

News recenti che potrebbero piacerti

sotto esame forl236 trasfertaSotto esame il Forlì da trasferta. Deve cambiare passo. E può farlo - Ecco allora che per restare al desco delle migliori, lontano dalle tribolazioni della zona playout, servirà un cambio di passo fuori casa, dove peggio del Galletto hanno fatto solo Torres, Perugia, ... Scrive sport.quotidiano.net

Esame trasferta. Adamant in viaggio: "Ora riscattiamoci» - "Andiamo sul campo di una diretta concorrente per la salvezza, vogliamo centrare i primi due punti in campionato". Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Sotto Esame Forl236 Trasferta