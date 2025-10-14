Il doppio turno casalingo, con Guidonia e Ternana, ha fruttato al Forlì 4 punti e qualche rimpianto – a Miramari non è andato giù il pareggio delle Fere, a suo dire viziato da un fallo –, ma è servito a consolidare la posizione dei biancorossi nella top ten della classifica. La zona che conta. Quella che dà diritto di accesso ai mega-playoff per un posto in serie B. Il difficile, però, viene adesso perché il Galletto, che finora ha costruito le proprie fortune tra le mura amiche (10 punti sui 15 a disposizione; meglio solo il terzetto di testa: Arezzo, Ravenna e Ascoli), sarà chiamato a confermarsi lontano da casa, là dove, blitz del ‘Sambodromo’ a parte, ha sempre steccato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sotto esame il Forlì da trasferta. Deve cambiare passo. E può farlo