Sotto casa della ex con foto e post stampati | stalker arrestato

Chiusi (Siena), 14 ottobre 2025 – Già dall’aprile scorso gli era stato vietato dal giudice di avvicinarsi alla sua ex e ai luoghi che frequentava. Lui c’è andato lo stesso a Chiusi dove era tornata la donna. Gli agenti del commissariato di Chiusi-Chianciano Terme l’hanno trovato addirittura con le foto di lei dentro la macchina sulle quali era riportato anche un post messo sui social dalla donna. Segno evidente che continuava ad osservare le sue mosse. Soprattutto era troppo vicino. Non doveva recarsi nella cittadina dove lei sta cercando di togliersi dal ’mirino’ dell’ex. Così il 67enne, residente a Prato, è stato arrestato in flagranza dalla polizia per atti persecutori e violazione del divieto di avvicinamento del 28 aprile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sotto casa della ex con foto e post stampati: stalker arrestato

