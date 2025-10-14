Sostenibilità Dal Verme Agenzia del Demanio | Fondamentale fare rete
(Adnkronos) – “L’aspetto fondamentale, quando si parla di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, è la capacità di fare rete. Questa capacità è fondamentale sia per lo sviluppo economico sia per la sostenibilità ambientale. Fare rete è anche l’obiettivo che si è data l’Agenzia del Demanio”. Così Alessandra Dal Verme, direttrice dell’Agenzia del Demanio, intervenendo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
