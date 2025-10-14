Sostegno Miele | Basta insegnanti di serie A e B Avanti la Pdl per l’insegnante di inclusione

Orizzontescuola.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue alla Camera l'iter della proposta di legge della Lega per cambiare il nome da "docente di sostegno" a "insegnante di inclusione". Dopo le audizioni positive con le associazioni di settore, l'obiettivo è valorizzare un ruolo educativo chiave e superare le distinzioni tra docenti di "serie A e B". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

UIL Scuola incontra 250 insegnanti tecnico-pratici, Pizzo: “Basta disparità nelle graduatorie di sostegno. Intervento urgente in vista dell’aggiornamento del 2026” - Nel pomeriggio di oggi, il segretario nazionale della UIL Scuola Rua, Paolo Pizzo, ha incontrato il gruppo DISS (Docenti ITP Specializzati sul Sostegno) alla presenza di oltre 250 insegnanti tecnico- orizzontescuola.it scrive

Riforma scuola e sostegno: basta stabilizzare gli insegnanti? Alcune riflessioni - Riceviamo e pubblichiamo la lettera della Rete SupeRare sul dibattito in merito alla riforma del sostegno scolastico, indirizzata al Ministro dell'Istruzione, Valditara. Scrive disabili.com

Insegnanti di sostegno confermati. Panzardi: "Tutelati i più fragili" - Stiamo parlano degli insegnanti di sostegno confermati, per un anno, sullo stesso posto. Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Sostegno Miele Basta Insegnanti