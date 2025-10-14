Sostegno Miele | Basta insegnanti di serie A e B Avanti la Pdl per l’insegnante di inclusione
Prosegue alla Camera l'iter della proposta di legge della Lega per cambiare il nome da "docente di sostegno" a "insegnante di inclusione". Dopo le audizioni positive con le associazioni di settore, l'obiettivo è valorizzare un ruolo educativo chiave e superare le distinzioni tra docenti di "serie A e B". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
News recenti che potrebbero piacerti
ÈTv Marche. . #MarcheFlash Promosso da Comune e AMAT con il contributo di Ministero della Cultura e #RegioneMarche e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, è stato presentato Il Miele dell’Arte, il nuovo cartellone del Teatro delle Ap - facebook.com Vai su Facebook
“Non più docente di sostegno, ma docente per l’inclusione”. Parte alla Camera l’esame della proposta di legge della Lega. Miele: “Non è un banale atto formale, ma un cambiamento culturale” Vai su X
UIL Scuola incontra 250 insegnanti tecnico-pratici, Pizzo: “Basta disparità nelle graduatorie di sostegno. Intervento urgente in vista dell’aggiornamento del 2026” - Nel pomeriggio di oggi, il segretario nazionale della UIL Scuola Rua, Paolo Pizzo, ha incontrato il gruppo DISS (Docenti ITP Specializzati sul Sostegno) alla presenza di oltre 250 insegnanti tecnico- orizzontescuola.it scrive
Riforma scuola e sostegno: basta stabilizzare gli insegnanti? Alcune riflessioni - Riceviamo e pubblichiamo la lettera della Rete SupeRare sul dibattito in merito alla riforma del sostegno scolastico, indirizzata al Ministro dell'Istruzione, Valditara. Scrive disabili.com
Insegnanti di sostegno confermati. Panzardi: "Tutelati i più fragili" - Stiamo parlano degli insegnanti di sostegno confermati, per un anno, sullo stesso posto. Scrive ilrestodelcarlino.it