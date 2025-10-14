Sostanza potenzialmente cancerogena e tossica nel gel per unghie | sequestrate 60 confezioni in un negozio a Salerno
In azione i Carabinieri del Nas di Salerno che hanno sequestrato sessanta confezioni di gel semipermanente per unghie in un negozio del capoluogo che contenevano TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide), sostanza vietata in quanto classificata potenzialmente cancerogena, mutagena e tossica. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
