Sostanza potenzialmente cancerogena e tossica nel gel per unghie | sequestrate 60 confezioni in un negozio a Salerno

Salernotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In azione i Carabinieri del Nas di Salerno che hanno sequestrato sessanta confezioni di gel semipermanente per unghie in un negozio del capoluogo che contenevano TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide), sostanza vietata in quanto classificata potenzialmente cancerogena, mutagena e tossica. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

sostanza potenzialmente cancerogena tossicaLABORATORIO Trani, sequestrato laboratorio di smalti per unghie con sostanza cancerogena - 000 flaconi pronti per la vendita e una tonnellata di materia prima destinata al confezionamento ... Secondo statoquotidiano.it

Laboratorio di smalti con sostanza potenzialmente cancerogena: blitz della Guardia di Finanza - Un capannone trasformato in un laboratorio di cosmetici alla periferia di Trani: dentro, oltre 12mila flaconi di smalti pronti alla vendita e una tonnellata ... Lo riporta pupia.tv

sostanza potenzialmente cancerogena tossicaSequestrato laboratorio per smalti a Trani, trovata sostanza cancerogena in oltre 12mila flaconi - Un laboratorio clandestino per la produzione di smalti per manicure, contenente una sostanza potenzialmente cancerogena, è stato sequestrato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Barletta- Scrive ilvescovado.it

Cerca Video su questo argomento: Sostanza Potenzialmente Cancerogena Tossica