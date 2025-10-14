Sosta residenti Forza Italia contro Rapinese | Decisioni lampo e regole cambiate a colpi di delibera cittadini nell’incertezza
A Como torna ad accendersi il dibattito sui posti auto per i residenti. Dopo l’approvazione in giunta, lunedì 13 ottobre, di una nuova delibera che ridisegna il sistema di sosta agevolata, Forza Italia attacca l’amministrazione Rapinese accusandola di procedere “in modo improvvisato, stravolgendo. 🔗 Leggi su Quicomo.it
News recenti che potrebbero piacerti
https://www.chioggianews24.it/domenica-di-mercato-sosta-gratuita-a-s-francesco-per-i-residenti-bloccati-dai-lavori/ - facebook.com Vai su Facebook
Sosta residenti, Forza Italia contro Rapinese: “Decisioni lampo e regole cambiate a colpi di delibera, cittadini nell’incertezza” - Forza Italia attacca la giunta Rapinese: ‘Regole cambiate in fretta e cittadini lasciati nell’incertezza’. Riporta quicomo.it
Brescia Attiva a Forza Italia: «Dati, non polemiche su Park Vittoria e Ztl in San Faustino» - L’associazione risponde alla raccolta firme degli Azzurri: «Nessuna chiusura del parcheggio, solo proposte basate sulla realtà e soluzioni per una città più vivibile». Come scrive quibrescia.it
Ancarani (Forza Italia): «Sarebbe meglio rialzare il parcheggio di via Serra e non quello di via Alighieri» - Secondo il consigliere comunale di Forza Italia a Ravenna, Alberto Ancarani, per migliorare l'offerta di sosta in centro città sarebbe opportuno sopraelevare il parcheggio in via Renato Serra ... Come scrive ravennaedintorni.it