Sosta residenti Forza Italia contro Rapinese | Decisioni lampo e regole cambiate a colpi di delibera cittadini nell’incertezza

Quicomo.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Como torna ad accendersi il dibattito sui posti auto per i residenti. Dopo l’approvazione in giunta, lunedì 13 ottobre, di una nuova delibera che ridisegna il sistema di sosta agevolata, Forza Italia attacca l’amministrazione Rapinese accusandola di procedere “in modo improvvisato, stravolgendo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

