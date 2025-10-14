Sospeso il presidio permanente a sostegno del popolo palestinese

Parmatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I promotori del presidio permanente in piazza Garibaldi a Parma a sostegno della Palestina, in programma nei mercoledì e venerdì di ottobre, hanno deciso di sospendere l'iniziativa in attesa degli sviluppi relativi all'accordo di pace su Gaza. Saranno comunicate ulteriori eventuali iniziative di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

