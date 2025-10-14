Sospensioni idriche in Irpinia | i Comuni dove mancherà l' acqua
Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che Martedì 14 ottobre, dovendo effettuare lavori di manutenzione straordinaria nel territorio del Comune di Montefredane, dalle ore 09:00 alle ore 18:00 sarà sospesa l’erogazione idrica nella frazione di Arcella. Gli orari indicati sono quelli di effettiva. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Marche Multiservizi informa che Venerdì 17 Ottobre potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento dei servizi ambientali in seguito a uno sciopero nazionale di categoria. Inoltre sono in programma sospensioni idriche, Martedì 14 Ottobre in alcune vie del C - facebook.com Vai su Facebook
Irpinia, nuove chiusure notturne dell’acqua: interessati diversi Comuni - ha comunicato che, a causa della perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, sarà necessaria la sospen ... Secondo irpinianews.it
Emergenza idrica, i Comuni della Baronia all’Alto Calore: utilizziamo l’acqua dei nostri monti - Ma, se non si farà qualcosa, sarà anche un inverno, quello che ci aspetta, abbastanza duro da ... Lo riporta corriereirpinia.it
Rauseo (Lega): “Crisi idrica, i Comuni irpini cedano la gestione dei depuratori all’Alto Calore” - «Le infrastrutture su cui investire in Irpinia, oltre alla viabilità, sono le reti idriche e le fognature. Si legge su msn.com