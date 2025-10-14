Sospensioni idriche in Irpinia | i Comuni dove mancherà l' acqua

Avellinotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che Martedì 14 ottobre, dovendo effettuare lavori di manutenzione straordinaria nel territorio del Comune di Montefredane, dalle ore 09:00 alle ore 18:00 sarà sospesa l’erogazione idrica nella frazione di Arcella. Gli orari indicati sono quelli di effettiva. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

