Sorrento | Davanti casa della ex aggredisce i carabinieri 24enne arrestato
A Sorrento, un 24enne arrestato dopo aver bloccato l’ex compagna e aggredito i carabinieri intervenuti: due militari medicati con prognosi di 7 giorni.. Ieri sera i carabinieri della compagnia di Sorrento sono intervenuti in un appartamento per la richiesta di aiuto da parte di una donna, ha 25 anni. Il suo compagno, un 24enne incensurato, non aveva accettato la fine della loro relazione e si era appostato all’esterno dell’abitazione impedendole di uscire. Quando i carabinieri sono intervenuti, l’uomo li ha aggrediti. Necessario l’intervento del 118 che ha sedato il 24enne. L’uomo è stato arrestato per violenza privata, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
