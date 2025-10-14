Sorrento celebra l’eccellenza dell’olio con il Quaderno Ews Olio delle Sirene 2025

Prosegue il percorso di valorizzazione delle eccellenze del Mezzogiorno promosso dall’ EWS – European Workshop Sorrento, con la presentazione del Quaderno Ews “Olio delle Sirene – Sorrento 2025”, in programma sabato 18 ottobre 2025 alle ore 11.00 presso Villa Fiorentino. L’incontro rappresenta anche l’ anteprima dell’edizione 2026 del Premio Olio delle Sirene, che nella prima edizione di maggio 2025 ha già riscosso ampio successo, coinvolgendo circa 200 oli provenienti da quattro Paesi stranieri. Il Quaderno Ews: territorio, qualità e sostenibilità. Il Quaderno, curato dal giornalista Angelo Cirasa insieme a Nino Apreda e Roberto Cogliandro, raccoglie esperienze, analisi e testimonianze di protagonisti del mondo dell’olio, dell’economia e della cultura mediterranea. 🔗 Leggi su Ildenaro.it