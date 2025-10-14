Sorrentino e Martone nella shortlist degli European Film Awards 2026
Annunciata la shortlist per gli European Film Awards 2026, assegnati annualmente dall’Accademia europea del cinema, che per la prima volta si svolgeranno a gennaio e non a dicembre. Nella rosa di candidati in lizza per una nomination c’è tanta Italia con La Grazia di Paolo Sorrentino, Fuori di Mario Martone e Duse di Pietro Marcello oltre ad alcune coproduzioni internazionali che coinvolgono anche il nostro Paese. Tra i 44 lungometraggi selezionati spiccano La voce di Hind Rajab di Kaouther Ben Hania, Bugonia di Yorgos Lanthimos, Sentimental Value di Joachim Trier e la Palma d’Oro a Cannes Un semplice incidente di Jafar Panahi. 🔗 Leggi su Lettera43.it
