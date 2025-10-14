Sorpreso dal parroco a rubare in chiesa e a rovistare tra gli zaini dei fedeli | arrestato 38enne
La polizia ha arrestato un 38enne catanese per tentato furto all’interno di una chiesa, ubicata nei pressi di piazza Santa Maria di Gesù.Ad intervenire sono stati i poliziotti delle moto volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania, a seguito della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
