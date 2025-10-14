Sorpresi con undici chili di droga I carabinieri bloccano lo scambio tra grossisti e spacciatori | tre arresti
Presumibilmente hanno interrotto uno scambio tra grossista e spacciatore. Un carico di cocaina ed eroina che sarebbe finito sulle piazze di spaccio di Perugia. Oltre undici chili di droga, sequestrati dai carabinieri di Ponte San Giovanni e della sezione Radiomobile della Compagnia. Tre le persone arrestate, tutti nigeriani, di 31, 35 e 38 anni. Li hanno trovati nella zona di Settevalli, di notte. Due auto ferme in una zona appartata che, però, non sono passate inosservate ai militari dell’Arma che, spiega il comando provinciale, in questi giorni stanno conducendo una serrata attività di controllo del territorio, finalizzate in particolare a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico e nelle aree più sensibili come Fontivegge, ma anche in vari quartieri residenziali del capoluogo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#CoppaItalia: tutti i risultati dei 32esimi di finale Non sono mancate le sorprese nel turno che ha disegnato i sedicesimi di finale in attesa che @MilanFuturo - #Varesina completi il quadro il prossimo 29 ottobre. Sei sfide terminate dagli undici metri, #Lig - facebook.com Vai su Facebook
? Un solo cambio rispetto all’undici iniziale contro l’Udinese: si tratta di Maignan al posto di Terracciano De Winter, Loftus-Cheek e Nkunku le possibili sorprese, Leao ha solo qualche minuto nelle gambe Vi convincereb - X Vai su X
Sorpresi con undici chili di droga. I carabinieri “bloccano“ lo scambio tra grossisti e spacciatori: tre arresti - Due auto sospette ferme in una zona appartata in via Settevalli, i militari controllano e scoprono lo stupefacente . Si legge su lanazione.it
Chili di droga nascosti in vari appartamenti: arrestate 7 persone, una di loro aveva 14mila euro negli slip - Quattro appartamenti passati al setaccio, auto usate come corrieri e chili e chili di droga sequestrati. Riporta milanotoday.it
20 chili di droga in casa: arrestato un 41enne - Un 41enne di Chieti è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo la scoperta di quasi 20 chili di stupefacenti in un appartamento a Spoltore. rainews.it scrive