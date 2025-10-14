Sorpresi con undici chili di droga I carabinieri bloccano lo scambio tra grossisti e spacciatori | tre arresti

Presumibilmente hanno interrotto uno scambio tra grossista e spacciatore. Un carico di cocaina ed eroina che sarebbe finito sulle piazze di spaccio di Perugia. Oltre undici chili di droga, sequestrati dai carabinieri di Ponte San Giovanni e della sezione Radiomobile della Compagnia. Tre le persone arrestate, tutti nigeriani, di 31, 35 e 38 anni. Li hanno trovati nella zona di Settevalli, di notte. Due auto ferme in una zona appartata che, però, non sono passate inosservate ai militari dell’Arma che, spiega il comando provinciale, in questi giorni stanno conducendo una serrata attività di controllo del territorio, finalizzate in particolare a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico e nelle aree più sensibili come Fontivegge, ma anche in vari quartieri residenziali del capoluogo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

