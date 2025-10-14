Sorprende i ladri che rubano la microcar | 14enne aggredito e colpito alla testa finisce in ospedale L’episodio a Foce Verde

ABBONATI A DAYITALIANEWS Poco prima delle 22 di domenica, in piazzale dei Navigatori al lido di Latina (Foce Verde), un minorenne di 14 anni è stato aggredito da un gruppo di sconosciuti che, secondo la ricostruzione iniziale, volevano sottrargli la microcar. Uno dei componenti, armato di bastone o oggetto acuminato, ha colpito alla testa il ragazzo, costringendolo a cedere le chiavi del mezzo. Il gruppo sarebbe stato composto da quattro o cinque persone: due sono salite sul quadriciclo, gli altri sono ripartiti con l’auto con cui erano arrivati. I soccorsi e il trasferimento in ospedale. Allertato il 112, sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Squadra Volante. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

