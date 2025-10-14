Sopralluogo dopo il grido d’allarme La giunta ora si ricorda del Piano | E’ il cuore pulsante di tutta la città
Il Piano San Lazzaro, da quartiere dimenticato a luogo prioritario per il rilancio dell’attività di governo della città. Dopo il blitz del mese scorso, successivo al grido d’aiuto lanciato da una commerciante del Piano – la presidente dell’associazione e titolare di due bar, Martina Fiscaletti – ieri mattina Silvetti ha dato appuntamento a tutta la sua squadra in corso Carlo Alberto e poi in piazza Ugo Bassi. Con lui sei assessori (assenti Angelo Eliantonio, Marta Paraventi e Stefano Tombolini), compresi i tre candidati alle regionali, nessuno dei quali è stato eletto, e praticamente tutta la sua maggioranza consiliare, senza dimenticare i dirigenti e i tecnici dell’area manutenzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
L’accusa di Forza Italia dopo un sopralluogo nel complesso di case popolari - facebook.com Vai su Facebook
#SANITÀ? Dopo Marghera sopralluogo in Via Cappuccina dove continuano i lavori per la nuova Casa di Comunità! A Mestre sta prendendo forma una nuova struttura moderna di quattro piani, con ambulatori specialistici, centro prelievi, anagrafe sanitaria e - X Vai su X
Sopralluogo dopo il grido d’allarme. La giunta ora si ricorda del Piano: "E’ il cuore pulsante di tutta la città" - Quasi tutta la squadra di governo ieri mattina nel quartiere multietnico per ascoltare i residenti "Stiamo portando avanti diversi interventi importanti. ilrestodelcarlino.it scrive