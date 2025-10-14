Il Piano San Lazzaro, da quartiere dimenticato a luogo prioritario per il rilancio dell’attività di governo della città. Dopo il blitz del mese scorso, successivo al grido d’aiuto lanciato da una commerciante del Piano – la presidente dell’associazione e titolare di due bar, Martina Fiscaletti – ieri mattina Silvetti ha dato appuntamento a tutta la sua squadra in corso Carlo Alberto e poi in piazza Ugo Bassi. Con lui sei assessori (assenti Angelo Eliantonio, Marta Paraventi e Stefano Tombolini), compresi i tre candidati alle regionali, nessuno dei quali è stato eletto, e praticamente tutta la sua maggioranza consiliare, senza dimenticare i dirigenti e i tecnici dell’area manutenzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sopralluogo dopo il grido d’allarme. La giunta ora si ricorda del Piano: "E’ il cuore pulsante di tutta la città"