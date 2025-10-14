Sono testimonial di una clinica dentale La mossa dell' avvocato di Andrea Sempio
Massimo Lovati è uno dei protagonisti più controversi del caso di Garlasco: è l'avvocato storico di Andrea Sempio, attualmente indagato dalla procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi ma potrebbe perdere presto l'incarico per alcune dichiarazioni fatte nel programma "Falsissimo" di Fabrizio Corona. È stato querelato dallo studio legale Giarda, che per anni ha seguito gli aspetti legali di Alberto Stasi, condannato per l'omicidio con sentenza passata in giudicato, e anche il consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pavia ha segnalato la sua condotta per le sue dichiarazioni al consiglio distrettuale di disciplina di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
«Dopodomani torno lì così mi mettono i denti. Sono già testimonial di quella clinica, ho firmato un contratto. Mi hanno messo gli impianti e quando mi chiederanno di fare il testimonial lo farò. Non pagherò per questa operazione» - facebook.com Vai su Facebook
