Sono pentito di aver ucciso Giulia Cecchettin Filippo Turetta rinuncia all' appello contro ergastolo | la mossa apre alla giustizia riparativa

A un mese dall'inizio del processo di secondo grado arriva un nuovo colpo di scena nella vicenda giudiziaria di Filippo Turetta, assassino reo confesso di Giulia Cecchettin e condannato. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - «Sono pentito di aver ucciso Giulia Cecchettin», Filippo Turetta rinuncia all'appello contro ergastolo: la "mossa" apre alla giustizia riparativa

