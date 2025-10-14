Sono pentito di aver ucciso Giulia Cecchettin Filippo Turetta rinuncia all' appello contro ergastolo | la mossa apre alla giustizia riparativa

A un mese dall'inizio del processo di secondo grado arriva un nuovo colpo di scena nella vicenda giudiziaria di Filippo Turetta, assassino reo confesso di Giulia Cecchettin e condannato. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Sono pentito di aver ucciso Giulia Cecchettin», Filippo Turetta rinuncia all'appello contro ergastolo: la "mossa" apre alla giustizia riparativa

Filippo Turetta: "Rinuncio all'appello, sono pentito di aver ucciso Giulia Cecchettin" - Dietro il suo gesto ci sarebbe la pressione mediatica su di lui, la contrarietà del padre della vittima alla giustizia riparativa e la recent

