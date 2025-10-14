Sono già 185 i ciclisti morti sulle strade sino a metà ottobre come in tutto il 2024 | 8 vittime nell’ultima settimana

Otto decessi di ciclisti nell’ultima settimana sulle strade italiane, al 12 ottobre raggiunto lo stesso numero di vittime - 185 - registrate da Istat nell’intero 2024: sono i dati aggiornati resi noti dall’Osservatorio Sapidata-Asaps, l’Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale. Sono deceduti 167 uomini e 18 donne, di cui 88 'over 65'; diciotto le vittime provocate da pirati della. 🔗 Leggi su Feedpress.me

