Sono già 185 i ciclisti morti sulle strade sino a metà ottobre come in tutto il 2024 | 8 vittime nell’ultima settimana
Otto decessi di ciclisti nell’ultima settimana sulle strade italiane, al 12 ottobre raggiunto lo stesso numero di vittime - 185 - registrate da Istat nell’intero 2024: sono i dati aggiornati resi noti dall’Osservatorio Sapidata-Asaps, l’Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale. Sono deceduti 167 uomini e 18 donne, di cui 88 'over 65'; diciotto le vittime provocate da pirati della. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Approfondisci con queste news
Via Guido Reni, parlano i ciclisti: "Roma non deve tornare indietro ma puntare alla sostenibilità" Per fare sentire la loro voce i cittadini favorevoli al Grab si sono dati appuntamento, sabato 11 ottobre alle 15.00 per una grande mobilitazione civica nel segno di u - facebook.com Vai su Facebook
È vero che i ciclisti sono più indisciplinati degli automobilisti? No. Per ora non ci sono prove, solo i pregiudizi degli automobilisti stessi https://benzinazero.wordpress.com/2025/10/04/e-vero-che-i-ciclisti-sono-piu-indisciplinati-degli-automobilisti-per-ora-non-ci- - X Vai su X
Sono già 185 i ciclisti morti sulle strade sino a metà ottobre, come in tutto il 2024: 8 vittime nell’ultima settimana - Otto decessi di ciclisti nell’ultima settimana sulle strade italiane, al 12 ottobre raggiunto lo stesso numero di vittime - Si legge su msn.com