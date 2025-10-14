Sonnambulismo | tra sonno e veglia quando il corpo agisce dormendo
A lzarsi nel cuore della notte, camminare per casa, magari anche accendere la televisione o aprire il frigorifero. La cosa strana? Farlo mentre si sta dormendo. Il sonnambulismo è un disturbo del sonno impossibile da diagnosticare da soli perché, una volta tornati a letto, le persone tendono a non ricordarsi quello che è successo. Dietro al fenomeno, che si sviluppa soprattutto nei bambini, molte cause, tra cui anche la genetica. Sonno: non solo fase Rem, ecco quando e come il cervello sogna davvero X Leggi anche › Sonno e cambio stagione: cosa fare a settembre per dormire meglio tutto l’anno Sonnambulismo, disturbo che coinvolge i bambini. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Sonnambulismo, incubi, risvegli improvvisi… il sonno non è sempre silenzioso. Le parasonnie sono il riflesso di una mente attiva e di un corpo in tensione. La qualità del riposo parte anche dalla postura e dalla distensione muscolare.
Quando il tuo corpo ti tradisce: Curiosità sulla Paralisi del Sonno che Devi Conoscere - Scopri le curiosità, le cause (sonno REM, stress, ansia) e i rimedi per gestire e prevenire gli episodi con allucinazioni.
Nel cervello tracce di microbi: così influenzano il sonno umano - Una nuova ricerca rivoluzionaria sta cambiando il paradigma della comprensione del sonno, suggerendo che il microbo presente nel corpo umano gioca un ruolo cruciale in questo processo.
Sonno irregolare collegato al rischio di 172 malattie. Che cosa ha scoperto un nuovo studio sull'instabilità del ritmo sonno-veglia su 88mila persone - 461 partecipanti al database UK Biobank, monitorati per una media di quasi sette anni tramite fitness tracker, ha rivelato che l'irregolarità del ritmo sonno-veglia