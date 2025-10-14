Sonnambulismo | tra sonno e veglia quando il corpo agisce dormendo

A lzarsi nel cuore della notte, camminare per casa, magari anche accendere la televisione o aprire il frigorifero. La cosa strana? Farlo mentre si sta dormendo. Il sonnambulismo è un disturbo del sonno impossibile da diagnosticare da soli perché, una volta tornati a letto, le persone tendono a non ricordarsi quello che è successo. Dietro al fenomeno, che si sviluppa soprattutto nei bambini, molte cause, tra cui anche la genetica. Sonno: non solo fase Rem, ecco quando e come il cervello sogna davvero X Leggi anche › Sonno e cambio stagione: cosa fare a settembre per dormire meglio tutto l’anno Sonnambulismo, disturbo che coinvolge i bambini. 🔗 Leggi su Iodonna.it

