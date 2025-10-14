Sondrio primi adesivi sui sacchi neri fuori regola | al via i controlli

Sono partiti i controlli sulla raccolta dei rifiuti a Sondrio. A pochi giorni dall’entrata in vigore definitiva del progetto “Differenziamoci”, gli ispettori ambientali di Secam e Comune hanno iniziato a monitorare il territorio cittadino, intervenendo sui primi casi di conferimento irregolare. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

A Sondrio il nuovo Itis Mattei è un gioiello di modernità e comfort Presentati i primi lavori di riqualificazione dell’Istituto Tecnico Industriale. Nuovi laboratori, aula magna e spazi comuni per un ambiente formativo d’eccellenza. #laprovinciaunicatv #teleunica #n - facebook.com Vai su Facebook

A Sondrio per la prima volta il Pride della Valtellina. "Un atto rivoluzionario", dicono gli organizzatori. Dai 77 Comuni della provincia nessun patrocinio. Servizio di Chiara Merico nel Tg h19.30 @TgrRai Lombardia #IoSeguoTgr - X Vai su X

I sacchi neri per strada non saranno più ritirati - "Hai utilizzato un sacco nero per il conferimento dei rifiuti indifferenziati: ritira il sacco e metti i rifiuti ... Secondo msn.com