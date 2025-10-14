Sondrio primi adesivi sui sacchi neri fuori regola | al via i controlli

Sondriotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono partiti i controlli sulla raccolta dei rifiuti a Sondrio. A pochi giorni dall’entrata in vigore definitiva del progetto “Differenziamoci”, gli ispettori ambientali di Secam e Comune hanno iniziato a monitorare il territorio cittadino, intervenendo sui primi casi di conferimento irregolare. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sondrio primi adesivi sacchiI sacchi neri per strada non saranno più ritirati - "Hai utilizzato un sacco nero per il conferimento dei rifiuti indifferenziati: ritira il sacco e metti i rifiuti ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sondrio Primi Adesivi Sacchi